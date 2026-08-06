NASDAQ Composite Index-Titel Autodesk-Aktie: So viel Verlust hätte ein Autodesk-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Am 06.08.2021 wurde das Autodesk-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Autodesk-Anteile bei 332.77 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Autodesk-Aktie investierten, hätten nun 0.301 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 72.13 USD, da sich der Wert eines Autodesk-Anteils am 05.08.2026 auf 240.03 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 27.87 Prozent verringert.

Autodesk erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 50.04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch