NASDAQ Composite Index-Titel Autodesk-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Autodesk von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Autodesk-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 215.92 USD wert. Bei einem Autodesk-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.463 Autodesk-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.08.2026 117.99 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 254.77 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 17.99 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Autodesk einen Börsenwert von 53.01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch