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Autodesk-Anlage im Blick 10.09.2026 16:02:23

NASDAQ Composite Index-Titel Autodesk-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Autodesk von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Autodesk-Aktie Investoren gebracht.

Autodesk
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Autodesk-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Autodesk-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 66.84 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Autodesk-Papier investiert hätte, befänden sich nun 149.611 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 09.09.2026 auf 206.62 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 30’912.63 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 209.13 Prozent.

Autodesk markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 44.25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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