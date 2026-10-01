NASDAQ Composite Index-Titel Autodesk-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Autodesk-Investment von vor 5 Jahren verloren

Am 01.10.2021 wurden Autodesk-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Autodesk-Papiers betrug an diesem Tag 284.06 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Autodesk-Aktie investiert, befänden sich nun 35.204 Autodesk-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 7’357.60 USD, da sich der Wert eines Autodesk-Anteils am 30.09.2026 auf 209.00 USD belief. Das entspricht einem Minus von 26.42 Prozent.

Der Börsenwert von Autodesk belief sich jüngst auf 42.38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch