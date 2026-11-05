NASDAQ Composite Index-Titel Autodesk-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Autodesk-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurde das Autodesk-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 69.44 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Autodesk-Papier investiert hätte, befänden sich nun 14.401 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 04.11.2026 3’889.54 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 270.09 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 288.95 Prozent erhöht.

Alle Autodesk-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 52.64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch