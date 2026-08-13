Autodesk Aktie 910018 / US0527691069
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13.08.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Autodesk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Autodesk von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Autodesk-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Autodesk-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Autodesk-Papier bei 61.83 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 16.173 Autodesk-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Autodesk-Aktie auf 249.51 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4’035.42 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 303.54 Prozent zugenommen.
Der Autodesk-Wert an der Börse wurde auf 53.16 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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