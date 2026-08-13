NASDAQ Composite Index-Titel Autodesk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Autodesk von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Autodesk-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Autodesk-Papier bei 61.83 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 16.173 Autodesk-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Autodesk-Aktie auf 249.51 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4’035.42 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 303.54 Prozent zugenommen.

Der Autodesk-Wert an der Börse wurde auf 53.16 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch