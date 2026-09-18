Astronics Aktie 909417 / US0464331083
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18.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Titel Astronics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Astronics von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Astronics-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren wurde das Astronics-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Astronics-Aktie bei 16.66 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 60.024 Astronics-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3’897.96 USD, da sich der Wert einer Astronics-Aktie am 17.09.2026 auf 64.94 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 289.80 Prozent.
Der Börsenwert von Astronics belief sich jüngst auf 2.84 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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