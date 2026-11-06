NASDAQ Composite Index-Titel Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Astronics von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Astronics-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Astronics-Anteile bei 47.01 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 212.721 Astronics-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Astronics-Papiers auf 52.88 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’248.67 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 12.49 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Astronics eine Börsenbewertung in Höhe von 2.47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch