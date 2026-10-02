Astronics Aktie 909417 / US0464331083
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02.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Titel Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Astronics von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren Astronics-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Am 02.10.2016 wurde die Astronics-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 33.53 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Astronics-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2.982 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Astronics-Papiers auf 68.38 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 203.93 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 103.93 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Astronics belief sich zuletzt auf 2.90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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