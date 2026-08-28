NASDAQ Composite Index-Titel Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Astronics-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Am 28.08.2021 wurde die Astronics-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 13.90 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Astronics-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 71.942 Astronics-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.08.2026 5’610.79 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 77.99 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 461.08 Prozent.

Alle Astronics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3.33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch