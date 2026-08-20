NASDAQ Composite Index-Titel Astro-Med-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Astro-Med von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Astro-Med-Papier statt. Der Schlusskurs der Astro-Med-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 15.94 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Astro-Med-Aktie investiert, befänden sich nun 6.274 Astro-Med-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Astro-Med-Papiers auf 28.89 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 181.24 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 81.24 Prozent.

Der Marktwert von Astro-Med betrug jüngst 226.32 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch