Astro-Med Aktie 909412 / US04638F1084
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|Lukrativer Astro-Med-Einstieg?
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27.08.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Titel Astro-Med-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Astro-Med von vor einem Jahr eingefahren
Das wäre der Verdienst eines frühen Astro-Med-Einstiegs gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurde die Astro-Med-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 11.07 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 90.334 Astro-Med-Aktien. Die gehaltenen Astro-Med-Anteile wären am 26.08.2026 2’618.79 USD wert, da der Schlussstand 28.99 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +161.88 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Astro-Med bezifferte sich zuletzt auf 227.32 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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