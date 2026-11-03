NASDAQ Composite Index-Titel Associated Banc-Corp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Associated Banc-Corp-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Associated Banc-Corp-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Associated Banc-Corp-Aktie an diesem Tag 17.64 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5.669 Associated Banc-Corp-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 02.11.2026 176.47 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 31.13 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 176.47 USD entspricht einer Performance von +76.47 Prozent.

Associated Banc-Corp wurde am Markt mit 5.62 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch