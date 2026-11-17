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|Rentable Associated Banc-Corp-Investition?
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17.11.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Titel Associated Banc-Corp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Associated Banc-Corp-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Associated Banc-Corp eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 10 Jahren wurden Associated Banc-Corp-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 22.50 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 444.444 Associated Banc-Corp-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 16.11.2026 auf 30.67 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’631.11 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 36.31 Prozent gleich.
Zuletzt verbuchte Associated Banc-Corp einen Börsenwert von 5.74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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