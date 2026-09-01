Associated Banc Aktie 909222 / US0454871056
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01.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Associated Banc-Corp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Associated Banc-Corp-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Bei einem frühen Investment in Associated Banc-Corp-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Associated Banc-Corp-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Associated Banc-Corp-Aktie betrug an diesem Tag 26.97 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Associated Banc-Corp-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.708 Associated Banc-Corp-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 31.08.2026 auf 30.61 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 113.50 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 13.50 Prozent gleich.
Associated Banc-Corp war somit zuletzt am Markt 5.84 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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