NASDAQ Composite Index-Titel ASML-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ASML-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem ASML-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 868.82 USD wert. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 11.510 ASML-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der ASML-Aktie auf 1’722.50 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19’825.74 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 98.26 Prozent angezogen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch