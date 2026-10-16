ASML Aktie 20085930 / USN070592100
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16.10.2026 10:02:18
NASDAQ Composite Index-Titel ASML-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ASML-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren in ASML eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem ASML-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 603.80 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die ASML-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 16.562 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.10.2026 gerechnet (1’657.44 USD), wäre die Investition nun 27’450.15 USD wert. Mit einer Performance von +174.50 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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