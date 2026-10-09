NASDAQ Composite Index-Titel ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ASML von vor einem Jahr abgeworfen

Am 09.10.2025 wurden ASML-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 980.54 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1.020 ASML-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’804.91 USD, da sich der Wert einer ASML-Aktie am 08.10.2026 auf 1’769.79 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 80.49 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch