ASML Aktie 20085930 / USN070592100
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09.10.2026 10:02:31
NASDAQ Composite Index-Titel ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ASML von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen ASML-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Am 09.10.2025 wurden ASML-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 980.54 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1.020 ASML-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’804.91 USD, da sich der Wert einer ASML-Aktie am 08.10.2026 auf 1’769.79 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 80.49 Prozent.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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