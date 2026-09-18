NASDAQ Composite Index-Titel ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ASML von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades ASML-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der ASML-Aktie betrug an diesem Tag 597.73 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.673 ASML-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.09.2026 2’726.43 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1’629.67 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +172.64 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch