ASML Aktie 20085930 / USN070592100
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lukratives ASML-Investment?
|
18.09.2026 10:02:29
NASDAQ Composite Index-Titel ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ASML von vor 3 Jahren eingefahren
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ASML-Aktie gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades ASML-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der ASML-Aktie betrug an diesem Tag 597.73 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.673 ASML-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.09.2026 2’726.43 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1’629.67 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +172.64 Prozent.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu ASML Holding NV NY Registered Shs
|
10:02
|NASDAQ Composite Index-Titel ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ASML von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
11.09.26
|NASDAQ Composite Index-Papier ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ASML-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
04.09.26
|54 Prozent im Plus: Wie viel Luft bleibt der ASML-Aktie 2026 noch nach oben? (finanzen.ch)
|
04.09.26
|NASDAQ Composite Index-Wert ASML-Aktie: So viel hätte eine Investition in ASML von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 schlussendlich stärker (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
03.09.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 am Donnerstagmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 zum Start des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)