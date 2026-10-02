NASDAQ Composite Index-Titel ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ASML von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden ASML-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 109.58 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 0.913 ASML-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 01.10.2026 auf 1’808.49 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’650.38 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 1’550.38 Prozent zugenommen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch