ASML Aktie 20085930 / USN070592100
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|ASML-Investment im Blick
|
02.10.2026 10:02:34
NASDAQ Composite Index-Titel ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ASML von vor 10 Jahren eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen ASML-Investment verdienen können.
Heute vor 10 Jahren wurden ASML-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 109.58 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 0.913 ASML-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 01.10.2026 auf 1’808.49 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’650.38 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 1’550.38 Prozent zugenommen.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu ASML Holding NV NY Registered Shs
|
10:02
|NASDAQ Composite Index-Titel ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ASML von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Erste Schätzungen: ASML informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
28.09.26
|Börse New York in Rot: So performt der NASDAQ 100 am Montagnachmittag (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 verliert zum Start (finanzen.ch)
|
25.09.26
|NASDAQ Composite Index-Titel ASML-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ASML-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
18.09.26
|NASDAQ Composite Index-Titel ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ASML von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
11.09.26
|NASDAQ Composite Index-Papier ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ASML-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
04.09.26
|54 Prozent im Plus: Wie viel Luft bleibt der ASML-Aktie 2026 noch nach oben? (finanzen.ch)