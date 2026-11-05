NASDAQ Composite Index-Titel Applied Materials-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Applied Materials von vor 10 Jahren verdient

Vor 10 Jahren wurde das Applied Materials-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 28.22 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 USD in die Applied Materials-Aktie investierten, hätten nun 354.359 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 369.40 USD gerechnet, wäre die Investition nun 130’900.07 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 1’209.00 Prozent.

Applied Materials wurde am Markt mit 302.55 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch