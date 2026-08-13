NASDAQ Composite Index-Titel Applied Materials-Aktie: So viel hätte eine Investition in Applied Materials von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 13.08.2016 wurden Applied Materials-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 27.18 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in das Applied Materials-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 367.918 Applied Materials-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 12.08.2026 auf 548.15 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 201’674.03 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 1’916.74 Prozent erhöht.

Applied Materials wurde jüngst mit einem Börsenwert von 417.93 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch