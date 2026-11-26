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26.11.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Titel Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Applied Materials von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren Applied Materials-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Applied Materials-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 143.29 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10’000 USD in die Applied Materials-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 69.789 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 21’716.80 USD, da sich der Wert eines Applied Materials-Anteils am 25.11.2026 auf 311.18 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 117.17 Prozent vermehrt.
Am Markt war Applied Materials jüngst 257.17 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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