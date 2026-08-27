NASDAQ Composite Index-Titel Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Applied Materials von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Applied Materials-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Applied Materials-Aktie bei 144.36 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 6.927 Applied Materials-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 3’323.36 USD, da sich der Wert eines Applied Materials-Papiers am 26.08.2026 auf 479.76 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 232.34 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Applied Materials zuletzt 380.96 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch