NASDAQ Composite Index-Titel Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Applied Materials von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Applied Materials-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 28.86 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3.465 Applied Materials-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’624.57 USD, da sich der Wert einer Applied Materials-Aktie am 09.09.2026 auf 468.85 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1’524.57 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Applied Materials einen Börsenwert von 374.37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch