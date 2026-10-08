Applied Materials Aktie 908542 / US0382221051
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08.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Titel Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Applied Materials-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Applied Materials-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Applied Materials-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Applied Materials-Papier 29.75 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 33.613 Applied Materials-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Applied Materials-Aktie auf 520.65 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17’500.84 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 1’650.08 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Applied Materials eine Marktkapitalisierung von 420.56 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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