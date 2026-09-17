Anika Therapeutics Aktie 81276 / US0352551081
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17.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Titel Anika Therapeutics-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Anika Therapeutics von vor 10 Jahren angefallen
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Anika Therapeutics-Aktie gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurde das Anika Therapeutics-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 47.37 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 211.104 Anika Therapeutics-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Anika Therapeutics-Aktie auf 20.84 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4’399.41 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 56.01 Prozent gleich.
Zuletzt verbuchte Anika Therapeutics einen Börsenwert von 279.98 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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