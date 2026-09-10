NASDAQ Composite Index-Titel Anika Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Anika Therapeutics-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Anika Therapeutics-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 39.60 USD wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1’000 USD in die Anika Therapeutics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 25.253 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 09.09.2026 527.27 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 20.88 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 47.27 Prozent.

Der Marktwert von Anika Therapeutics betrug jüngst 280.95 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch