NASDAQ Composite Index-Titel Anika Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Anika Therapeutics-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurde das Anika Therapeutics-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Anika Therapeutics-Anteile letztlich bei 25.16 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Anika Therapeutics-Aktie investiert hätte, hätte er nun 397.456 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.05.2026 5’882.35 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 14.80 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 41.18 Prozent eingebüsst.

Der Marktwert von Anika Therapeutics betrug jüngst 194.94 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch