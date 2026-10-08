Anika Therapeutics Aktie 81276 / US0352551081
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08.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Titel Anika Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Anika Therapeutics von vor 5 Jahren verloren
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Anika Therapeutics-Aktie gebracht.
Vor 5 Jahren wurde das Anika Therapeutics-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 40.97 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 244.081 Anika Therapeutics-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 4’766.90 USD, da sich der Wert einer Anika Therapeutics-Aktie am 07.10.2026 auf 19.53 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 52.33 Prozent vermindert.
Zuletzt verbuchte Anika Therapeutics einen Börsenwert von 255.72 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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