Anika Therapeutics Aktie 81276 / US0352551081
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20.08.2026 16:02:37
NASDAQ Composite Index-Titel Anika Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Anika Therapeutics von vor 10 Jahren verloren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Anika Therapeutics-Aktie Investoren gebracht.
Vor 10 Jahren wurden Anika Therapeutics-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anika Therapeutics-Anteile bei 49.82 USD. Bei einem Anika Therapeutics-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 20.072 Anika Therapeutics-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 19.08.2026 auf 21.26 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 426.74 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 57.33 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Anika Therapeutics eine Börsenbewertung in Höhe von 288.50 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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