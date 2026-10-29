NASDAQ Composite Index-Titel Anika Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Anika Therapeutics-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Am 29.10.2023 wurden Anika Therapeutics-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Anika Therapeutics-Anteile 18.53 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 539.665 Anika Therapeutics-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.10.2026 gerechnet (21.55 USD), wäre das Investment nun 11’629.79 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 16.30 Prozent angezogen.

Anika Therapeutics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 288.84 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch