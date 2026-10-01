NASDAQ Composite Index-Titel Anika Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Anika Therapeutics-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Am 01.10.2023 wurde die Anika Therapeutics-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Anika Therapeutics-Papier bei 18.63 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 53.677 Anika Therapeutics-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’055.29 USD, da sich der Wert eines Anika Therapeutics-Papiers am 30.09.2026 auf 19.66 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 5.53 Prozent zugenommen.

Anika Therapeutics wurde am Markt mit 266.38 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch