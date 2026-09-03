NASDAQ Composite Index-Titel Anika Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Anika Therapeutics-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Anika Therapeutics-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 18.02 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Anika Therapeutics-Aktie investierten, hätten nun 5.549 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Anika Therapeutics-Aktie auf 21.55 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 119.59 USD wert. Mit einer Performance von +19.59 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Anika Therapeutics bezifferte sich zuletzt auf 282.95 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch