NASDAQ Composite Index-Titel AngioDynamics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in AngioDynamics von vor 5 Jahren bedeutet

Das AngioDynamics-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 30.48 USD wert. Bei einem Investment von 1’000 USD in das AngioDynamics-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 32.808 AngioDynamics-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 384.84 USD, da sich der Wert eines AngioDynamics-Anteils am 03.11.2026 auf 11.73 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 61.52 Prozent verringert.

Insgesamt war AngioDynamics zuletzt 494.91 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch