NASDAQ Composite Index-Titel AngioDynamics-Aktie: So viel Verlust hätte ein AngioDynamics-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das AngioDynamics-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 17.07 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 58.582 AngioDynamics-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des AngioDynamics-Papiers auf 10.90 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 638.55 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 36.15 Prozent eingebüsst.

Alle AngioDynamics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 475.49 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch