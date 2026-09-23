NASDAQ Composite Index-Titel AngioDynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AngioDynamics-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor 1 Jahr wurde das AngioDynamics-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die AngioDynamics-Aktie an diesem Tag bei 10.79 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die AngioDynamics-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 92.678 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des AngioDynamics-Papiers auf 15.67 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’452.27 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 45.23 Prozent.

Zuletzt ergab sich für AngioDynamics eine Börsenbewertung in Höhe von 635.62 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch