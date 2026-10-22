NASDAQ Composite Index-Titel Amtech Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in Amtech Systems von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Amtech Systems-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 7.41 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1’349.528 Amtech Systems-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 13.89 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18’744.94 USD wert. Damit wäre die Investition um 87.45 Prozent gestiegen.

Zuletzt verbuchte Amtech Systems einen Börsenwert von 237.57 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch