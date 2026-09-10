NASDAQ Composite Index-Titel Amtech Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in Amtech Systems von vor 5 Jahren abgeworfen

Die Amtech Systems-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Amtech Systems-Anteile bei 11.53 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Amtech Systems-Aktie investiert, befänden sich nun 867.303 Amtech Systems-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Amtech Systems-Aktie auf 15.26 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’235.04 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 32.35 Prozent vermehrt.

Am Markt war Amtech Systems jüngst 270.59 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch