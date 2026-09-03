NASDAQ Composite Index-Titel Amtech Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in Amtech Systems von vor 3 Jahren abgeworfen

Die Amtech Systems-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Amtech Systems-Papier 8.61 USD wert. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Amtech Systems-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 116.144 Amtech Systems-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’695.70 USD, da sich der Wert einer Amtech Systems-Aktie am 02.09.2026 auf 14.60 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 69.57 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Amtech Systems zuletzt 254.61 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch