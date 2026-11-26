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|Rentabler Amtech Systems-Einstieg?
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26.11.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Titel Amtech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Amtech Systems von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Amtech Systems gewesen.
Am 26.11.2023 wurden Amtech Systems-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 7.58 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Amtech Systems-Papier investiert hätte, hätte er nun 131.926 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Amtech Systems-Aktien wären am 25.11.2026 1’440.63 USD wert, da der Schlussstand 10.92 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 44.06 Prozent angewachsen.
Amtech Systems wurde jüngst mit einem Börsenwert von 191.89 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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