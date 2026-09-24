NASDAQ Composite Index-Titel Amtech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amtech Systems von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurde das Amtech Systems-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 9.04 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 110.619 Amtech Systems-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Amtech Systems-Papiers auf 15.43 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’706.86 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 70.69 Prozent vermehrt.

Amtech Systems wurde jüngst mit einem Börsenwert von 267.64 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch