Amtech Systems Aktie 522563 / US0323325045
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24.09.2026 16:02:18
NASDAQ Composite Index-Titel Amtech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amtech Systems von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren Amtech Systems-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 1 Jahr wurde das Amtech Systems-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 9.04 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 110.619 Amtech Systems-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Amtech Systems-Papiers auf 15.43 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’706.86 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 70.69 Prozent vermehrt.
Amtech Systems wurde jüngst mit einem Börsenwert von 267.64 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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