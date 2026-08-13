NASDAQ Composite Index-Titel Amtech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amtech Systems von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurde die Amtech Systems-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 9.71 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 USD in die Amtech Systems-Aktie investierten, hätten nun 102.987 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’641.61 USD, da sich der Wert einer Amtech Systems-Aktie am 12.08.2026 auf 15.94 USD belief. Damit wäre die Investition 64.16 Prozent mehr wert.

Der Marktwert von Amtech Systems betrug jüngst 270.02 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch