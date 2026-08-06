Amtech Systems Aktie 522563 / US0323325045
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Amtech Systems-Anlage
|
06.08.2026 16:02:29
NASDAQ Composite Index-Titel Amtech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amtech Systems von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Verdienst eines frühen Amtech Systems-Einstiegs gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Amtech Systems-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Amtech Systems-Papier 10.83 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Amtech Systems-Aktie investierten, hätten nun 9.234 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 05.08.2026 auf 16.01 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 147.83 USD wert. Das entspricht einem Plus von 47.83 Prozent.
Der Marktwert von Amtech Systems betrug jüngst 304.84 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Amtech Systems Inc.
|
06.08.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Amtech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amtech Systems von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite gibt schlussendlich nach (finanzen.ch)
|
04.08.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Ausblick: Amtech Systems zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.07.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Amtech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Amtech Systems-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
23.07.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Amtech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amtech Systems-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
21.07.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite steigt (finanzen.ch)
|
21.07.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu Amtech Systems Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen tendieren weiter bergauf -- SMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst höher - neues Allzeithoch -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.