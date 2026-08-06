NASDAQ Composite Index-Titel Amtech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amtech Systems von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Amtech Systems-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Amtech Systems-Papier 10.83 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Amtech Systems-Aktie investierten, hätten nun 9.234 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 05.08.2026 auf 16.01 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 147.83 USD wert. Das entspricht einem Plus von 47.83 Prozent.

Der Marktwert von Amtech Systems betrug jüngst 304.84 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch