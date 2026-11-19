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19.11.2026 16:02:18
NASDAQ Composite Index-Titel Amtech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amtech Systems-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Wer vor Jahren in Amtech Systems eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurde das Amtech Systems-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Amtech Systems-Papier an diesem Tag bei 7.22 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 13.850 Amtech Systems-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 11.84 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 163.99 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 63.99 Prozent.
Amtech Systems wurde am Markt mit 199.24 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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