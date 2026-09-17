Amtech Systems Aktie 522563 / US0323325045
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17.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Titel Amtech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amtech Systems-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Amtech Systems-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Amtech Systems-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Amtech Systems-Aktie letztlich bei 5.12 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 19.531 Amtech Systems-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 13.85 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 270.51 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 270.51 USD, was einer positiven Performance von 170.51 Prozent entspricht.
Insgesamt war Amtech Systems zuletzt 242.26 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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