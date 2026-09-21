Amkor Technology Aktie 867805 / US0316521006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Amkor Technology-Investition
|
21.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Titel Amkor Technology-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amkor Technology von vor einem Jahr verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Amkor Technology-Aktien gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Amkor Technology-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 28.31 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 35.323 Amkor Technology-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.09.2026 1’776.76 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 50.30 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 77.68 Prozent angewachsen.
Der Marktwert von Amkor Technology betrug jüngst 12.49 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!