NASDAQ Composite Index-Titel Amkor Technology-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amkor Technology von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Amkor Technology-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 28.31 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 35.323 Amkor Technology-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.09.2026 1’776.76 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 50.30 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 77.68 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Amkor Technology betrug jüngst 12.49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch