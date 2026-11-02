NASDAQ Composite Index-Titel Amkor Technology-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amkor Technology von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Amkor Technology-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 22.45 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Amkor Technology-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 44.543 Amkor Technology-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.10.2026 gerechnet (39.50 USD), wäre das Investment nun 1’759.47 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 75.95 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Amkor Technology belief sich jüngst auf 9.80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch