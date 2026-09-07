NASDAQ Composite Index-Titel Amkor Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Amkor Technology von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurde das Amkor Technology-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Amkor Technology-Papier bei 28.26 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 USD in die Amkor Technology-Aktie investierten, hätten nun 353.857 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 04.09.2026 auf 47.77 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16’903.75 USD wert. Damit wäre die Investition um 69.04 Prozent gestiegen.

Zuletzt ergab sich für Amkor Technology eine Börsenbewertung in Höhe von 11.88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch