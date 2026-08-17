NASDAQ Composite Index-Titel Amkor Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Amkor Technology-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Amkor Technology-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 9.39 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10’000 USD in die Amkor Technology-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1’064.963 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 62’822.15 USD, da sich der Wert einer Amkor Technology-Aktie am 14.08.2026 auf 58.99 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 528.22 Prozent angezogen.

Amkor Technology erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 14.67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch